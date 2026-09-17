Антидроновими сітками невідкладно накриють дороги у 5 областях, гроші візьмуть із резерву

З цієї суми 357 млн гривень отримає Агентство відновлення. Ще 432 млн гривень розподілять між обласними військовими адміністраціями прифронтових областей.

"Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", - зазначив очільник уряду.

Корецький підкреслив, що роботи зі зведення антидронового захисту на пріоритетних логістичних шляхах мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

Нагадаємо, інженерні підрозділи ЗСУ з початку року облаштували понад 1300 км антидронового захисту логістичних маршрутів. Минулого місяця встановили 266 кілометрів таких конструкцій.