Антидроновими сітками невідкладно накриють дороги у 5 областях, гроші візьмуть із резерву

Уряд спрямує 789 млн гривень з резервного фонду на захист від дронів доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
З цієї суми 357 млн гривень отримає Агентство відновлення. Ще 432 млн гривень розподілять між обласними військовими адміністраціями прифронтових областей.
"Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", - зазначив очільник уряду.
Корецький підкреслив, що роботи зі зведення антидронового захисту на пріоритетних логістичних шляхах мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.
Нагадаємо, інженерні підрозділи ЗСУ з початку року облаштували понад 1300 км антидронового захисту логістичних маршрутів. Минулого місяця встановили 266 кілометрів таких конструкцій.
Зазначимо, у прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг, зокрема у Шацькій громаді.
РБК-Україна також писало, що українські захисники вдаються до нестандартних інженерних рішень, щоби захистити свою техніку від ворожих FPV-дронів.