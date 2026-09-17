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Антидроновыми сетками безотлагательно накроют дороги в 5 областях, деньги возьмут из резерва

13:24 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кабмин выделил средства на антидроновую защиту дорог (Getty Images)

Правительство направит 789 млн гривен из резервного фонда в защиту от дронов дорог, которые являются приоритетными для обороны и логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Из этой суммы 357 млн гривен получит Агентство восстановления. Еще 432 млн гривен распределят между областными военными администрациями прифронтовых областей.

"Средства поступят Запорожской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областям", - отметил глава правительства.

Корецкий подчеркнул, что работы по возведению антидроновой защиты на приоритетных логистических путях должны начаться безотлагательно и быть завершены как можно быстрее.

Напомним, инженерные подразделения ВСУ с начала года обустроили более 1300 км антидроновой защиты логистических маршрутов. В прошлом месяце установили 266 км таких конструкций.

Отметим, в приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог, в частности, в Шацкой громаде.

РБК-Украина также писало, что украинские защитники прибегают к нестандартным инженерным решениям, чтобы защитить свою технику от вражеских FPV-дронов.

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