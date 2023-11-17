UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Антидронова" робота. Мобільна вогнева група показала нічне полювання за БпЛА

Фото: мобільна вогнева група показала нічні полювання за БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час "полювання" на повітряні цілі ворога від бійців мобільних вогневих груп потребуються швидкі й злагоджені дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ворог готується атакувати нашу інфраструктуру з повітря, зокрема, ударними дронами. Знищувати повітряні цілі готуємось і ми", - пише пресслужба. 

Під час атаки мобільна вогнева група оперативно виїжджає на визначене місце. Для ефективного "відпрацювання" бійцям потрібні швидкі та злагоджені дії. Зокрема для виявлення безпілотників військові використовують прожектори й тепловізори, а для знищення - наявне озброєння. 

Нічна атака на Україну 

Цієї ночі ворог вкотре вдався до нічної атаки безпілотниками на територію України. Близько о 23 ночі 16 листопада Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській області. Після цього безпілотники почали рухатись в північно-західному напрямку. 

Близько о 3 ночі в Хмельницькій області почала працювати протиповітряна оборона

Як розповіли Повітряні сили, цієї ночі ворог атакував Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" й кількох зенітних керованих ракет С-300. Наша ППО "приземлила" 9 безпілотників

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДПСУ