"Антидроновая" работа. Мобильная огневая группа показала ночную охоту за БпЛА

"Враг готовится атаковать нашу инфраструктуру с воздуха, в частности, ударными дронами. Уничтожать воздушные цели готовимся и мы", - пишет пресс-служба.

Во время атаки мобильная огневая группа оперативно выезжает на определенное место. Для эффективной "отработки" бойцам нужны быстрые и слаженные действия. В частности, для обнаружения беспилотников военные используют прожекторы и тепловизоры, а для уничтожения - имеющееся вооружение.

Ночная атака на Украину

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к ночной атаке беспилотниками на территорию Украины. Около 23 ночи 16 ноября Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской области. После этого беспилотники начали двигаться в северо-западном направлении.

Около 3 ночи в Хмельницкой области начала работать противовоздушная оборона.

Как рассказали Воздушные силы, этой ночью враг атаковал Украину с помощью 10 дронов-камикадзе типа "Шахед" и нескольких зенитных управляемых ракет С-300. Наша ПВО "приземлила" 9 беспилотников.