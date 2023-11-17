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"Антидроновая" работа. Мобильная огневая группа показала ночную охоту за БпЛА

Фото: мобильная огневая группа показала ночную охоту за БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время "охоты" на воздушные цели врага от бойцов мобильных огневых групп требуются быстрые и слаженные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Враг готовится атаковать нашу инфраструктуру с воздуха, в частности, ударными дронами. Уничтожать воздушные цели готовимся и мы", - пишет пресс-служба. 

Во время атаки мобильная огневая группа оперативно выезжает на определенное место. Для эффективной "отработки" бойцам нужны быстрые и слаженные действия. В частности, для обнаружения беспилотников военные используют прожекторы и тепловизоры, а для уничтожения - имеющееся вооружение.

Ночная атака на Украину

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к ночной атаке беспилотниками на территорию Украины. Около 23 ночи 16 ноября Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской области. После этого беспилотники начали двигаться в северо-западном направлении. 

Около 3 ночи в Хмельницкой области начала работать противовоздушная оборона

Как рассказали Воздушные силы, этой ночью враг атаковал Украину с помощью 10 дронов-камикадзе типа "Шахед" и нескольких зенитных управляемых ракет С-300. Наша ПВО "приземлила" 9 беспилотников.

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