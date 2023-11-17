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Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО

П'ятниця 17 листопада 2023 07:44
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Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО Фото: сили ППО збили 9 дронів-камікадзе (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вночі атакували Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракет С-300. Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ). До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що внаслідок бойової роботи дев'ять ворожих ударних БПЛА знищено у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямі. Попередньо внаслідок ударів обійшлося без втрат.

Ворог вночі бив по Україні &quot;Шахедами&quot; та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО

Війська РФ дронами обстрілюють Україну

Останніми днями окупанти посилили удари дронами-камікадзе територією України. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Спікер Повітряних сил ЗСУ Гнат підтвердив, що регіон атакують "Шахеди".

Внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водій отримав незначні поранення. Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено покрівельні покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім ємностей для зберігання олії.

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Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
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