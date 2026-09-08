В Україні через агресію РФ постраждали тисячі медичних об'єктів, - МОЗ

В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії зафіксували пошкодження та руйнування тисяч медичних об'єктів. Частину з них відновити вже вдалося, однак значна кількість медичної інфраструктури досі залишається пошкодженою або повністю знищеною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 2687 медичних об'єктів в Україні. Йдеться про медичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російських обстрілів та інших бойових дій.

В МОЗ наголошують, що російські атаки продовжують створювати загрозу для роботи медичних закладів та доступу українців до медичної допомоги.

Що відбувається з медичною інфраструктурою

Попри пошкодження, українська медична система продовжує працювати. Медичні заклади відновлюють, де це можливо, або забезпечують надання допомоги в інших приміщеннях.

Водночас повністю зруйновані об'єкти потребують значно масштабнішого відновлення або будівництва нових медичних закладів.

У МОЗ наголошують, що відновлення медичної інфраструктури залишається одним із важливих напрямів роботи держави в умовах повномасштабної війни.