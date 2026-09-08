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В Україні через агресію РФ постраждали тисячі медичних об'єктів, - МОЗ

05:41 08.09.2026 Вт
2 хв
Чи вдається відновлювати лікарні хоча б частково?
aimg Пилип Бойко
В Україні через агресію РФ постраждали тисячі медичних об'єктів, - МОЗ Фото: пошкоджена окупантами РФ лікарня у Херсоні (Херсонська ОВА)
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В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії зафіксували пошкодження та руйнування тисяч медичних об'єктів. Частину з них відновити вже вдалося, однак значна кількість медичної інфраструктури досі залишається пошкодженою або повністю знищеною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 2687 медичних об'єктів в Україні. Йдеться про медичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російських обстрілів та інших бойових дій.

В МОЗ наголошують, що російські атаки продовжують створювати загрозу для роботи медичних закладів та доступу українців до медичної допомоги.

Що відбувається з медичною інфраструктурою

Попри пошкодження, українська медична система продовжує працювати. Медичні заклади відновлюють, де це можливо, або забезпечують надання допомоги в інших приміщеннях.

Водночас повністю зруйновані об'єкти потребують значно масштабнішого відновлення або будівництва нових медичних закладів.

У МОЗ наголошують, що відновлення медичної інфраструктури залишається одним із важливих напрямів роботи держави в умовах повномасштабної війни.

Контекст новини

Окупанти продовжують акцентовано атакувати цивільну інфраструктуру України. В результаті атак часто страждають навчальні заклади та лікарні. Ворог прицільно б'є по складах логістичних компаній.

Крім того, окупанти російські окупанти методично б'ють по продовольчих складах українських ритейлерів. Під атаки потрапили, зокрема, логістичні центри, склади та виробничі підприємства. Одних із найбільших втрат зазнали ''Епіцентр'', Rozetka, також ''Нова пошта'', ''Сільпо'', Novus, Liqui Moly, Puma та Intertop.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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