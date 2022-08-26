Не только антибиотики. Еще одну группу лекарств переводят на е-рецепт

"Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства состоится в ноябре этого года", говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ. Есть новшества и для врачей.

"Врачи заведений, которые подключены к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А в случае отсутствия подключения к ЕСОЗ - по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3", - объясняют в Минздраве.

Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных по е-рецепту.