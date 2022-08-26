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Не лише антибіотики. Ще одну групу ліків переводять на е-рецепт

Фото: ще одну групу ліків переводять на е-рецепт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом. Таке правило для цієї категорії ліків введуть з листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", - йдеться в повідомленні.

В МОЗ зазначають, що для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.

"Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ - за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3", - пояснюють в МОЗ.

Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених е-рецептом.

Як повідомлялося, вже з 1 серпня купити антибіотики в Україні можна лише за електронним рецептом. Отримати його можна як у державних, так і приватних лікарнях.

У той же час, попри запуск е-рецепту на антибіотики, паперовим його варіантом можна скористатися ще до кінця року.

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Мінстерство охорони здоров'я України