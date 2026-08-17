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Anthropic знайшла спосіб викривати тексти Claude: користувач нічого не помітить

14:14 17.08.2026 Пн
2 хв
Стартап виконує вимоги законодавства ЄС
aimg Ольга Завада
Anthropic запустить API для перевірки водяних знаків у текстах Claude (фото: Unsplash)

Anthropic пояснила, як Claude позначає текст, створений ШІ. Система має допомогти відрізняти відповіді чат-бота від тексту, написаного людиною, та відповідати новим вимогам ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Як працюватимуть водяні знаки та захист анонімності?

Для реалізації маркування Anthropic обрала алгоритм SynthID-Text, раніше розроблений командою Google DeepMind.

Як він працює?

Принцип синтаксичного вибору: під час створення тексту модель вибирає між синонімічними словами (наприклад, "хмарно" або "похмуро") на базі спеціального ключа генерації випадкових чисел. Це утворює прихований математичний патерн.

Відсутність візуальних змін: водяний знак повністю непомітний для читача, не додає прихованих символів чи додаткових токенів і не впливає на швидкість генерації або вартість послуг.

Приватність: розробники запевняють, що патерн не містить персональних даних користувачів, інформації про організації чи історії конкретних діалогів.

C2PA для медіафайлів: для зображень і файлів (формати .png, .jpg, .svg) використовуватимуться криптографічні метадані стандарту C2PA без зміни самого вмісту.

Читайте більше: Небезпечний збій у ШІ: Claude проник у чужі системи, сприймаючи їх за симуляцію

Стійкість до редагування та специфіка роботи з кодом

Представники Anthropic окремо окреслили межі застосування та алгоритмічні особливості технології у різних робочих сценаріях.

Редагування та перефразування: незначне редагування тексту людиною не видалить водяний знак повністю. Водночас повне переписування із заміною кожного слова повністю знищує маркування.

Вимоги до точності та програмний код: у ситуаціях, де потрібна сувора точність (фактичні дані або програмний код), водяний знак майже не застосовується, оскільки модель не має свободи вибору синонімів.

Винятком можуть бути лише довільні назви змінних або коментарі у коді.

Перевірка наявності: компанія планує запустити спеціальний API для детекції водяних знаків.

Інструмент визначатиме лише ймовірність участі Claude у створенні тексту, але не ідентифікуватиме автора чи факт повного написання тексту чи коду людиною.

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