Антарктика поруч: в Україні запрацювала перша лабораторія полярної біології

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) відкрив першу лабораторію для аналізу біологічних зразків, привезених з Антарктики. Це дозволить проводити повний цикл молекулярно-генетичних досліджень без передачі матеріалів за кордон.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру у Facebook .

Лабораторія, "заточена" під Антарктику

Раніше зразки біологічного походження оброблялися безпосередньо на станції "Академік Вернадський", на борту науково-дослідного судна "Ноосфера" або в лабораторіях різних установ Києва та за кордоном.

"Обсяг робіт біологів НАНЦ став настільки значним, що назріло питання про створення власної сучасної лабораторії, повністю "заточеної" під потреби полярної біології", - пояснив директор Центру Євген Дикий.

За його словами, під час війни приміщення для лабораторії надав Київський авіаційний інститут, а НАНЦ забезпечив обладнання та запустив роботу буквально "з коліс".

Сучасні методи та повний цикл досліджень

Очолює лабораторію Марія Павловська, спеціалістка з морської мікробіології та аналізу ДНК з довкілля (eDNA). Цей метод дозволяє визначати біорізноманіття в одній пробі - від бактерій і вірусів до риб та китів.

"Нині лабораторія забезпечує повний цикл молекулярно-генетичних досліджень", - додають у НАНЦ.

У Києві відкрили першу в Україні лабораторію полярної біології (фото: Національний антарктичний науковий центр)

Пріоритети: біопроспектинг і дослідження симбіозу

Серед головних напрямів - біопроспектинг: пошук у рослинах та мікроорганізмах Антарктики речовин, корисних для медицини, харчової промисловості чи інших галузей, наприклад нових антибіотиків чи антиоксидантів.

Науковці вивчають складні взаємодії організмів у полярних екосистемах - від обміну продуктами біосинтезу між бактеріями та мікроводоростями до симбіотичних стосунків антарктичних комах і рослин із внутрішніми бактеріями.

Залучення студентів і партнерство з університетами

До роботи активно залучають студентів: курсові та дипломні роботи виконують як "місцеві" студенти-біотехнологи з КАІ, так і представники КНУ ім. Шевченка, а в перспективі - інших університетів.

"Це поєднання фундаментальних та прикладних досліджень дає можливість студентам отримати практичний досвід у реальних наукових проектах", - зазначають у НАНЦ.