Антарктика рядом: в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии

Понедельник 26 января 2026 15:06
Антарктика рядом: в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии В лаборатории будут исследовать образцы из Антарктики (фото: Национальный антарктический научный центр)
Автор: Василина Копытко

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) открыл первую лабораторию для анализа биологических образцов, привезенных из Антарктики. Это позволит проводить полный цикл молекулярно-генетических исследований без передачи материалов за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook.

Лаборатория, "заточенная" под Антарктику

Ранее образцы биологического происхождения обрабатывались непосредственно на станции "Академик Вернадский", на борту научно-исследовательского судна "Ноосфера" или в лабораториях различных учреждений Киева и за рубежом.

"Объем работ биологов НАНЦ стал настолько значительным, что назрел вопрос о создании собственной современной лаборатории, полностью "заточенной" под нужды полярной биологии", - пояснил директор Центра Евгений Дикий.

По его словам, во время войны помещение для лаборатории предоставил Киевский авиационный институт, а НАНЦ обеспечил оборудование и запустил работу буквально "с колес".

Современные методы и полный цикл исследований

Возглавляет лабораторию Мария Павловская, специалист по морской микробиологии и анализу ДНК из окружающей среды (eDNA). Этот метод позволяет определять биоразнообразие в одной пробе - от бактерий и вирусов до рыб и китов.

"Сейчас лаборатория обеспечивает полный цикл молекулярно-генетических исследований", - добавляют в НАНЦ.

В Киеве открыли первую в Украине лабораторию полярной биологии (фото: Национальный антарктический научный центр)

Приоритеты: биопроспектинг и исследования симбиоза

Среди главных направлений - биопроспектинг: поиск в растениях и микроорганизмах Антарктики веществ, полезных для медицины, пищевой промышленности или других отраслей, например новых антибиотиков или антиоксидантов.

Ученые изучают сложные взаимодействия организмов в полярных экосистемах - от обмена продуктами биосинтеза между бактериями и микроводорослями до симбиотических отношений антарктических насекомых и растений с внутренними бактериями.

Привлечение студентов и партнерство с университетами

К работе активно привлекают студентов: курсовые и дипломные работы выполняют как "местные" студенты-биотехнологи из КАИ, так и представители КНУ им. Шевченко, а в перспективе - других университетов.

"Это сочетание фундаментальных и прикладных исследований дает возможность студентам получить практический опыт в реальных научных проектах", - отмечают в НАНЦ.

Читайте также наше большом интервью с полярником Александром Полуднем о работе и жизни на станции "Академик Вернадский" и исследованиях украинских ученых.

Ранее мы писали о том, что команду летней экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые в истории возглавит женщина. Руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы станет метеоролог Анжелика Ганчук.

