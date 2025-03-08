В Антарктиду вирушила ювілейна 30-та експедиція з України: рекордна кількість жінок у складі

"30-та Українська антарктична експедиція (УАЕ) стартувала: сьогодні, 8 березня 2025 року, її учасники та учасниці виїхали з Києва на станцію "Академік Вернадський", - повідомили в центрі.

Відомо, що команда автобусом дістанеться до Польщі, а звідти літаками - Південної Америки. Після чого на борту українського криголама "Ноосфера" експедитори вирушать до Антарктики через найбурхливішу у світі протоку Дрейка.

На "Вернадському" 30-та УАЕ має замінити попередню річну експедицію та пропрацювати до квітня 2026-го.

"Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок - четверо. Ба більше, ця експедиція - ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Фото: в Антарктиду вирушила ювілейна експедиція з України (facebook.com/AntarcticCenter)

Загалом у 30-й експедиції буде 13 учасників та учасниць: 8 вчених, лікарка, кухарка, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик. Вони проводитимуть геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримуватимуть інфраструктуру станції.

Очолив команду Полудень, який їде зимувати в Антарктику вже вшосте. Перед відправкою експедиція зробила традиційне фото біля пам'ятника Михайлу Грушевському, хоч він зараз й оточений захисною спорудою.