В Антарктиду отправилась 30-я экспедиция из Украины: рекордное количество женщин в составе

В Антарктиду отправилась юбилейная 30-я экспедиция из Украины. Возглавил команду опытный полярник, метеоролог Александр Полудень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
"30-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) стартовала: сегодня, 8 марта 2025 года, ее участники и участницы выехали из Киева на станцию "Академик Вернадский", - сообщили в центре.
Известно, что команда автобусом доберется до Польши, а оттуда самолетами - Южной Америки. После чего на борту украинского ледокола "Ноосфера" экспедиторы отправятся в Антарктику через самый бурный в мире пролив Дрейка.
На "Вернадском" 30-я УАЭ должна заменить предыдущую летнюю экспедицию и проработать до апреля 2026-го.
"Символично, что команда начинает свой путь в Международный день борьбы за права женщин, ведь в 30-й УАЭ, как и в предыдущей 29-й, рекордное количество женщин - четверо. Более того, эта экспедиция - юбилейная, и в следующем году будет отмечать на станции 30-летие ее передачи Украине от Великобритании", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Всего в 30-й экспедиции будет 13 участников и участниц: 8 ученых, врач, повар, сисадмин, системный механик и дизелист-электрик. Они будут проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также поддерживать инфраструктуру станции.
Возглавил команду Полудень, который едет зимовать в Антарктику уже в шестой раз. Перед отправкой экспедиция сделала традиционное фото возле памятника Михаилу Грушевскому, хотя он сейчас и окружен защитным сооружением.
Напомним, осенью прошлого года полярники показали пингвинов, которых редко можно увидеть возле станции "Вернадского".
На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", тогда как раз поселились пингвины Адели, хотя в основном они гнездятся на других островах.
Кроме того, РБК-Украина показывали, как проходит день украинского полярника.
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