В Антарктиду отправилась 30-я экспедиция из Украины: рекордное количество женщин в составе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр .

"30-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) стартовала: сегодня, 8 марта 2025 года, ее участники и участницы выехали из Киева на станцию "Академик Вернадский", - сообщили в центре.

Известно, что команда автобусом доберется до Польши, а оттуда самолетами - Южной Америки. После чего на борту украинского ледокола "Ноосфера" экспедиторы отправятся в Антарктику через самый бурный в мире пролив Дрейка.

На "Вернадском" 30-я УАЭ должна заменить предыдущую летнюю экспедицию и проработать до апреля 2026-го.

"Символично, что команда начинает свой путь в Международный день борьбы за права женщин, ведь в 30-й УАЭ, как и в предыдущей 29-й, рекордное количество женщин - четверо. Более того, эта экспедиция - юбилейная, и в следующем году будет отмечать на станции 30-летие ее передачи Украине от Великобритании", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Фото: в Антарктиду отправилась юбилейная экспедиция из Украины (facebook.com/AntarcticCenter)

Всего в 30-й экспедиции будет 13 участников и участниц: 8 ученых, врач, повар, сисадмин, системный механик и дизелист-электрик. Они будут проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также поддерживать инфраструктуру станции.

Возглавил команду Полудень, который едет зимовать в Антарктику уже в шестой раз. Перед отправкой экспедиция сделала традиционное фото возле памятника Михаилу Грушевскому, хотя он сейчас и окружен защитным сооружением.