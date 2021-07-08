В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: что это значит

По данным ученых, в Антарктиде 140 озер являются "активными". Ледники не статичны: их участки то приподнимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают".

Зонд ICESat-2 с орбиты способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером такие изменения рельефа, сообщают ученые.

"Водопроводная" система под ледяным покровом десятилетиями оставалась загадкой, но ситуация начала меняться в 2007 году, когда ученые использовали для моделирования спутниковые данные. Выяснилось, что под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна.

По словам ученых, скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разбавления" его пресной водой. Как следствие, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.