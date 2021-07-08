RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Антарктиді виявили активні озера під льодовиками: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені склали точну карту "активних" підлідних озер в Антарктиді. Під крижаними потоками Мерсер і Вілланс знайшли ще два резервуари, які змінюються.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу NASA.

За даними вчених, в Антарктиді 140 озер є "активними". Льодовики не статичні: їх ділянки то піднімаються, то опускаються, коли водяні резервуари під ними наповнюються або "всихають".

Зонд ICESat - 2 з орбіти здатний з точністю до сантиметрів реєструвати лазерним далекоміром такі зміни рельєфу, повідомляють вчені.

"Водопровідна" система під крижаним покривом десятиліттями залишалася загадкою, але ситуація почала змінюватися в 2007 році, коли вчені використовували для моделювання супутникові дані. З'ясувалося, що під поверхнею Антарктиди є ціла мережа озер, які з'єднується один з одним, а їх наповненість непостійна.

За словами вчених, прихована "водопровідна система" впливає на швидкість сповзання льоду в Південний океан, "розведення" його прісною водою. Як наслідок, змінюється сама екосистема, впливаючи на тисячі процесів на планеті.

Нагадаємо, у Лапландії зафіксували найвищу температуру за більш ніж сто років.

Раніше повідомлялося, що від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антарктидаглобальное потепление