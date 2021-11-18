"Аншлюс" Беларуси создал новые угрозы. Украина хочет большей поддержки США, - Резников

Во время встречи с сенатором министр поднял вопрос новых угроз для Украины, которые появились из-за "фактического аншлюса" Беларуси.

"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, которые возникли вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе”. - пишет пресс-служба.

Резников отметил, что Украина, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы США оказывали большую поддержку в спектре вопросов безопасности. В то же время речь идет о помощи, которую можно оказать в кратчайшие сроки.

"Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", — заявил Алексей Резников.