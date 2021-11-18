"Аншлюс" Білорусі створив нові загрози. Україна хоче більшої підтримки США, - Резніков

Під час зустрічі з сенатором міністр порушив питання нових загроз для України, які з'явилися через "фактичний аншлюс" Білорусі.

"Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі”. - пише пресслужба.

Резніков відзначив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена в тому, аби США надавали більшу підтримку у спектрі безпекових питань. Водночас йдеться про допомогу, яку можна надати в найкоротші терміни.

"Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", — заявив Олексій Резніков.