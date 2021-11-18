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"Аншлюс" Беларуси создал новые угрозы. Украина хочет большей поддержки США, - Резников

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 22:39
"Аншлюс" Беларуси создал новые угрозы. Украина хочет большей поддержки США, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся первый визит Алексея Резникова в Вашингтон в качестве министра обороны. Во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом стороны подняли вопрос безопасности ситуации вдоль границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Во время встречи с сенатором министр поднял вопрос новых угроз для Украины, которые появились из-за "фактического аншлюса" Беларуси.

"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, которые возникли вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе”. - пишет пресс-служба.

Резников отметил, что Украина, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы США оказывали большую поддержку в спектре вопросов безопасности. В то же время речь идет о помощи, которую можно оказать в кратчайшие сроки.

"Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", — заявил Алексей Резников.

Напомним, что РБК-Украина также писало о том, что Резников призвал Пентагон к решительным действиям против агрессии со стороны Российской Федерации.

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