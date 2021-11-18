ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Аншлюс" Білорусі створив нові загрози. Україна хоче більшої підтримки США, - Резніков

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 22:39
"Аншлюс" Білорусі створив нові загрози. Україна хоче більшої підтримки США, - Резніков Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбувся перший візит Олексія Резнікова до Вашингтону в якості міністра оборони. Під час зустрічі з сенатором Джеймсом Інгофом сторони порушили питання безпекової ситуації уздовж кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Під час зустрічі з сенатором міністр порушив питання нових загроз для України, які з'явилися через "фактичний аншлюс" Білорусі.

"Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі”. - пише пресслужба.

Резніков відзначив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена в тому, аби США надавали більшу підтримку у спектрі безпекових питань. Водночас йдеться про допомогу, яку можна надати в найкоротші терміни.

"Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", — заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що РБК-Україна також писало про те, що Резніков закликав Пентагон до рішучих дій проти агресії з боку Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну