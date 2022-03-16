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Anonymous зламали сайт Росатому

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Середа 16 березня 2022 04:10
Anonymous зламали сайт Росатому Фото: хакери Anonymous зламали сайт Росатом Росатом (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом". Хакери отримали доступ до гігабайтів даних, які вони зливають громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous в Twitter.

"Anonymous зламали сайт Росатому і починають зливати гігабайти даних", - йдеться в повідомленні хакерів.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти захопили контроль над Запорізькою АЕС, при цьому одна будівля комплексу загорілася після обстрілу, що викликало глобальну стурбованість потенційною ядерною катастрофою.

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Росія планує взяти під повний контроль АЕС під управлінням Росатому.

Хоча Росія відкинула це звинувачення, офіційні представники Росатому, прибули в Запоріжжя і заявили, що Запорізька АЕС тепер є частиною їхньої компанії.

Ми також писали про те, що захоплені співробітники ЧАЕС через втому не можуть вести технічне обслуговування станції.

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Anonymous Росатом
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