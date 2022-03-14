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Захваченные сотрудники ЧАЭС из-за усталости не могут вести техническое обслуживание

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Понедельник 14 марта 2022 00:16
Захваченные сотрудники ЧАЭС из-за усталости не могут вести техническое обслуживание ЧАЭС (Фото: rbk.ua)
Автор: Константин Широкун

По информации МАГАТЭ, сотрудники ЧАЭС не имеют условий для отдыха, что сказывается на их работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

В отчете МАГАТЭ говорится, что штат ЧАЭС из 211 технических специалистов и охранников до сих пор не может покинуть объект со дня, когда российские войска вошли на объект 24 февраля. МАГАТЭ выражает серьезную обеспокоенность по поводу перевозки персонала за пределы Зоны отчуждения. Регулирующий европейский орган не имеет прямой связи с персоналом, но получает информацию от внешнего руководства АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси сказал, что все тяжелые условия труда, с которыми сталкивается персонал на объекте, в сочетании с отсутствовавшей связью и электроснабжением, делает еще более неотложной инициативу МАГАТЭ, направленную на обеспечение безопасности на украинских АЭС.

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