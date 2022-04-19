UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Anonymous взломали базу российского "Газрегиона" и слили 222 ГБ данных

Фото: хакеры взломали базу данных российской компании "Газрегион" (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Группа хакеров Anonymous заявила о взломе базы российской компании "Газрегион", которая занимается строительством газопроводов и сотрудничает с "Газпромом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Anonymous в Twitter.

Хакеры получили доступ к личным данным компании объемом 222 гигабайта (электронные письма, файлы и ключи расшифровки), после чего опубликовали их в интернете и указали ссылку, где можно скачать: https://ddosecrets.com/wiki/Gazregion.

"Коллектив Anonymous слил 222 ГБ электронных писем и файлов от "Газрегиона", строительной компании, специализирующейся на газопроводах и объектах", - говорится в сообщении.

В число клиентов "Газрегиона" входит "Газпром", и у него есть тысячи километров трубопроводов в рамках программы РФ по транспортировке газа в различные регионы.

Также компания участвовала в строительстве линейной части магистрального газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток под названием "Сила Сибири".

Ранее сообщалось, что перед этим Anonymous выложили в сеть базу Центробанка России и записали обращение к Владимиру Путину. Кроме того, недавно хакеры слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины.

Также мы писали, что ранее Anonymous взломали сайт Росатома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромAnonymous