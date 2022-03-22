Anonymous взломали базу Nestle. Компания отказалась покинуть рынок России

Группировка хакеров Anonymous взломала базу Nestle. Компания перед этим отказалась покидать рынок Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт хакеров.

"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и т.д.",- пишут хакеры.

Всю взломанную базу компании, хакеры выложили в свободный доступ.

Напомним, РБК-Украина писало о компаниях, которые продолжают работать на территории России и зарабатывать кровавые деньги.

Тем временем хакеры дали этим компаниям 48 часов на принятие решения по выходу с территории агрессора.

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