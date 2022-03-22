Anonymous взломали базу Nestle. Компания отказалась покинуть рынок России
Группировка хакеров Anonymous взломала базу Nestle. Компания перед этим отказалась покидать рынок Российской Федерации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт хакеров.
Всю взломанную базу компании, хакеры выложили в свободный доступ.
"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и т.д.",- пишут хакеры.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 22, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о компаниях, которые продолжают работать на территории России и зарабатывать кровавые деньги.
Тем временем хакеры дали этим компаниям 48 часов на принятие решения по выходу с территории агрессора.
Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.