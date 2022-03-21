ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Anonymous пригрозили взломом компаниям, которые до сих пор не покинули Россию. Дали им 48 часов

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 15:39
Anonymous пригрозили взломом компаниям, которые до сих пор не покинули Россию. Дали им 48 часов Фото: Anonymous пригрозили взломом компаниям, которые до сих пор не покинули Россию (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Группа хакеров Anonymous обратилась к компаниям, которые продолжают работать на территории Российской Федерации. Дали им 48 часов на то, чтобы уйти из страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous.

"Мы призываем все компании, которые продолжают работать в России, платя налоги в бюджет преступного кремлевского режима: идите с России! Мы даем вам 48 часов на размышления и вывод средств из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!",- написали хакеры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что как группа хакеров Anonymous взломала сайт Российской государственной корпорации по атомной энергии"Росатом".

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины