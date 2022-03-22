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Anonymous зламали базу Nestle. Компанія відмовилась покинути ринок Росії

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Вівторок 22 березня 2022 17:31
Anonymous зламали базу Nestle. Компанія відмовилась покинути ринок Росії Фото: Anonymous зламали базу Nestle (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Угрупування хакерів Anonymous зламали базу Nestle. Компанія перед цим відмовилась покидати ринок Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт хакерів.

Усю зламану базу компанії, хакери виклали у вільний доступ.

"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle і т.д.",- пишуть хакери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про компанії, які продовжують працювати на території Росії й заробляти криваві гроші.

Тим часом хакери дали цим компаніям 48 годин на прийняття рішення щодо виходу з території агресора.

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