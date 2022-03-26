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Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Путіна

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Субота 26 березня 2022 05:54
Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Путіна Фото: Anonymous злили в мережу базу Центробанку РФ (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Група хакерів Anonymous виклала у відкритий доступ десятки тисяч файлів з бази Центрального Банку Росії, яку зламали два дні тому.

Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous в Twitter.

""Люди не повинні боятися свого уряду, уряди повинні боятися свого народу". Витік ЦБ РФ (28 ГБ) опублікував Anonymous", - йдеться в повідомленні.

Хакери зазначили, що поширили зламані документи "по різних точках в Інтернеті", та пообіцяли ділитися ними по інших посиланнях, якщо доступ до інформації по цих лінках буде обмежено.

У пості даються посилання на файли з бази у двох частинах: першій та другій.

Також Anonymous записали звернення до керівника Кремля Володимира Путіна, і заявили: "Ми у твоєму палаці, ми там, де ти їси, ми за твоїм столом, ми там, де ти спиш".

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку Російської Федерації, різні транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка Росії. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео і додатки, які ти використовуєш", - йдеться в ролику.

Нагадаємо, перед цим Anonymous завантажили у відкритий доступ базу Роскомнадзора - понад 360 тисяч файлів були оприлюднені в публічному доступі.

Також повідомлялося, що перед цим Anonymous зламали сайт Росатому.

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Центробанк РФ Anonymous
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