Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Путіна

""Люди не повинні боятися свого уряду, уряди повинні боятися свого народу". Витік ЦБ РФ (28 ГБ) опублікував Anonymous", - йдеться в повідомленні.

Хакери зазначили, що поширили зламані документи "по різних точках в Інтернеті", та пообіцяли ділитися ними по інших посиланнях, якщо доступ до інформації по цих лінках буде обмежено.

У пості даються посилання на файли з бази у двох частинах: першій та другій.

Також Anonymous записали звернення до керівника Кремля Володимира Путіна, і заявили: "Ми у твоєму палаці, ми там, де ти їси, ми за твоїм столом, ми там, де ти спиш".

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку Російської Федерації, різні транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка Росії. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео і додатки, які ти використовуєш", - йдеться в ролику.

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



