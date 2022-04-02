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Anonymous выложили в сеть базу РПЦ и российского завода-производителя компонентов для ЗРК

Фото: Anonymous слили в сеть базу РПЦ и Липецкого мехзавода (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Группа хакеров Anonymous взломали базу российского Липецкого механического завода, на котором выпускают компоненты для зенитно-ракетных установок, и другой военной техники, а также Русской православной церкви. Также они обнародовали в сети добытые файлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Anonymous в Twitter.

"Anonymous сливает информацию с Липецкого механического завода. Российского производителя танков и ПВО. Данные: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - говорится в сообщении.

Также хакеры выложили в интернете 15 ГБ данных благотворительного крыла РПЦ, опубликовав около 57,5 тысячи электронных писем через DDoSecrets.

Anonymous взломали базу РПЦ и слили данные (фото: скрин twitter.com)

Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и выложили в сети данные юридической фирмы Capital Legal Services и российской госкомпании "Мосэкспертиза".

Напомним, перед этим Anonymous выложили в сеть базу Центробанка России и записали обращение к Владимиру Путину.

Также хакеры загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора - более 360 тысяч файлов были обнародованы в публичном доступе. А перед этим Anonymous взломали сайт Росатома.

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РПЦЗРКAnonymous