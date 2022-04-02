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Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК

Фото: Anonymous злили в мережу базу РПЦ і Липецького мехзаводу (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Anonymous в Twitter.

"Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - йдеться в повідомленні.

Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши близько 57,5 тисячі електронних листів через DDoSecrets.

Anonymous зламали базу РПЦ і злили дані (фото: скрін twitter.com)

Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії "Мосекспертиза".

Нагадаємо, перед цим Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Володимира Путіна.

Також хакери завантажили у відкритий доступ базу Роскомнадзора - понад 360 тисяч файлів були оприлюднені в публічному доступі. А перед цим Anonymous зламали сайт Росатому.

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РПЦЗРКAnonymous