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Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины

Фото: Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Международная группа хакеров Anonymous слили персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они участвуют в военные агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous в Twitter.

"Все солдаты, которые принимают участие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", - отметили хакеры в сообщении.

Стоит отметить, что хакеры Anonymous неоднократно взламывали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ.

Так, недавно группа хакеров Anonymous взломали сайт российской Федеральной службы безопасности.

Кроме того, телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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