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Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України

Фото: Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнні агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Anonymous в Twitter.

"Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом", - наголосили хакери у повідомленні.

Варто зазначити, що хакери Anonymous неодноразово зламували сайти російських стратегічних об'єктів, міністерств та ЗМІ.

Так, нещодавно група хакерів Anonymous зламали сайт російської Федеральної Служби безпеки.

Крім того, телефони співробітників Кремля потрапили в мережу завдяки Anonymous.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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