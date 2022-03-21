Anonymous пригрозили взломом компаниям, которые до сих пор не покинули Россию. Дали им 48 часов

Группа хакеров Anonymous обратилась к компаниям, которые продолжают работать на территории Российской Федерации. Дали им 48 часов на то, чтобы уйти из страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous.

"Мы призываем все компании, которые продолжают работать в России, платя налоги в бюджет преступного кремлевского режима: идите с России! Мы даем вам 48 часов на размышления и вывод средств из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!",- написали хакеры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что как группа хакеров Anonymous взломала сайт Российской государственной корпорации по атомной энергии"Росатом".

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.