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Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію. Дали їм 48 годин

Фото: Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Група хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території Російської Федерації. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous.

"Ми закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного кремлівського режиму: ідіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та виведення коштів з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!",- написали хакери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як група хакерів Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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