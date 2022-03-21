Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію. Дали їм 48 годин
Група хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території Російської Федерації. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous.
"Ми закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного кремлівського режиму: ідіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та виведення коштів з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!",- написали хакери.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як група хакерів Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".
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