ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію. Дали їм 48 годин

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 15:39
Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію. Дали їм 48 годин Фото: Anonymous пригрозили зломом компаніям, які досі не покинули Росію (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Група хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території Російської Федерації. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous.

"Ми закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного кремлівського режиму: ідіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та виведення коштів з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!",- написали хакери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як група хакерів Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України