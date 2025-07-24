Анонс закону про незалежність НАБУ і переговори України та РФ у Стамбулі: новини за 23 липня

Зеленський пообіцяв новий закон із нормами про незалежність НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні зміни в українській системі правопорядку. Готується відповідний законопроєкт.

За його словами, найближчим часом до Верховної Ради буде внесено президентський законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних інституцій і унеможливити будь-який російський вплив на правоохоронні органи.

Україна і Росія провели переговори в Стамбулі

Як розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, українська делегація під час перемовин запропонувала провести зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за участю президентів США і Туреччини.

При цьому Україна і Росія домовилися працювати над обміном тих військових, які перебувають у полоні вже понад три роки.

Україна і Росія провели новий обмін полоненими: кого вдалося повернути додому

Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Це вже дев'ятий обмін у рамках попередніх домовленостей у Стамбулі.

За словами президента України Володимира Зеленського, додому повертаються тяжкохворі та тяжкопоранені захисники.

Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, - Шмигаль

Україна станом на сьогодні уклала вже чотири контракти на понад 3 млрд гривень на постачання дронів-перехоплювачів, які можуть знищувати "Шахеди".

Як зазначив глава Міноборони Денис Шмигаль, президент Володимир Зеленський поставив завдання розвивати напрямок дронів-перехоплювачів.

ДБР відкрило справу через аварію винищувача Mirage-2000 на Волині

Правоохоронці почали розслідування аварії винищувача Mirage-2000 у Волинській області. Вона сталася у вівторок, 22 липня.

Аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.