ДБР відкрило справу через аварію винищувача Mirage-2000 на Волині
Правоохоронці розпочали розслідування аварії винищувача Mirage-2000 у Волинській області. Вона сталася у вівторок, 22 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Як зазначається, аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання. На місце аварії прибули слідчі та оперативні працівники ДБР.
Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Mirage-2000 упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості.
Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.
Пілот катапультувався, його виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця - стабільний, йому надали допомогу.
ДБР відкрило справу за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Фото: на Волині розбився Mirage-2000 (dbr.gov.ua)
Слідчі оглянули місце аварії, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановані допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.
"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб. Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.
Аварія Mirage-2000
Напередодні ввечері в мережі публікували кадри моменту аварії винищувача Mirage-2000, який Україні передала Франція. Відомо, що аварія сталася у Волинській області.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ підтвердили авіакатастрофу. За попередніми даними, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Пілот повідомив про це керівнику.
На щастя, пілот встиг катапультуватися, обійшлося без постраждалих.
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