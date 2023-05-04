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Анонс візиту Зеленського до Німеччини: поліція Берліна розпочала розслідування витоку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як у загальному доступі з'явилася інформація про плани президента України Володимира Зеленського відвідати Берлін.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde, про це сказано в повідомленні поліції Берліна.

Правоохоронці зазначають, що розпочали розслідування "за підозрою у порушенні таємниці", яке пов'язане з появою у ЗМІ даних про візит Зеленського до Берліна 13 травня.

Більш детальні подробиці німецька поліція поки що не розкриває.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, у німецьких ЗМІ писали, що Зеленський відвідає Берлін 13 травня.

Після цього неназвані українські чиновники заявили, що вважають розкриття даних про візит безвідповідальним, і тепер подорож Зеленського залишається під питанням.

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Володимир ЗеленськийБерлин