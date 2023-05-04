Анонс визита Зеленского в Германию: полиция Берлина начала расследование утечки

Немецкая полиция начала расследование после того, как в общем доступе появилась информация о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lemonde, об этом сказано в сообщении полиции Берлина.
Правоохранители отмечают, что начали расследование "по подозрению в нарушении тайны", которое связано с появлением в СМИ данных о визите Зеленского в Берлин 13 мая.
Более детальные подробности немецкая полиция пока не раскрывает.
Напомним, вчера, 3 мая, в немецких СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая.
После этого неназванные украинские чиновники заявили, что считают раскрытие данных о визите безответственным, и теперь поездка Зеленского остается под вопросом.
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