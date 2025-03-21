Анонс переговорів України і США та атака на аеродром "Енгельс": новини за 20 березня

Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США в Саудівській Аравії

Україна планує нову зустріч з американською командою. Вона має відбутися наступного понеділка в Саудівській Аравії, розповів президент Володимир Зеленський.

"Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як наголошували американські партнери, в рамках чинної дипломатії - Америка з Росією", - пояснив Зеленський.

Удар по аеродрому "Енгельс" був спецоперацією СБУ і ССО, - джерела

Дрони атакували аеродром "Енгельс" у Росії в ніч на 20 березня. Цей удар став спецоперацією українських спецслужб, повідомили джерела РБК-Україна.

За даними джерел, російські системи ППО діяли неефективно і влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс і Саратов.

Єврокомісія виділила Україні ще 1 млрд євро в рамках кредиту G7

Європейська комісія виділила для України ще 1 млрд євро. Кошти надають у рамках кредиту G7, який має бути погашений із надходжень від заморожених російських активів.

Загалом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро, що являє собою внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Великої сімки".

ЦРУ спростувало заяви Трампа і Путіна про оточення ЗСУ в Курській області, - Reuters

Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Дані ЦРУ спростовують синхронні заяви президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, пише Reuters.

Розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, сказали джерела видання.

Чи можуть Запорізьку АЕС віддати США: що про це говорить Зеленський

Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається, заявив президент України Володимир Зеленський.

Однак США можуть інвестувати кошти в її відновлення та модернізацію.