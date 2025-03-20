Єврокомісія виділила Україні ще 1 млрд євро в межах кредиту G7

Європейська комісія виділила для України ще 1 млрд євро. Кошти надають в рамках позики G7, яка має бути погашена з надходжень від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 млрд євро своєї виняткової позики макрофінансової допомоги, яка має бути погашена за рахунок надходжень від заморожених державних активів Росії в ЄС, що зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України", - йдеться у заяві.

Загадом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро, що представляє собою внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Великої сімки". В рамках ініціативи G7 має на меті надати приблизно 45 млрд євро фінансової підтримки Україні.

Загалом цьогоріч Україна вже отримала 4 млрд євро від Євросоюзу за цим кредитом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. За його словами, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

"Сьогоднішнім траншем у розмірі 1 млрд євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни не зупинятися на досягнутому і відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначає Єврокомісія, з початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС надав допомогу на загальну суму майже 140 млрд євро, включаючи: