ЦРУ спростувало заяви Трампа і Путіна про оточення ЗСУ в Курській області, - Reuters

Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Дані ЦРУ спростовують синхронні заяви президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, сказали джерела Reuters. Однак Трамп продовжував стверджувати, що українські війська оточені в Курській області на заході Росії.

За словами офіційних осіб, оцінки американської та європейської розвідки свідчать, що українські війська зіткнулися з сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені повністю.

Брехня Путіна і Трампа

Експерти описали заяву Путіна від 13 березня про те, що українські війська в Курській області відрізані і зрештою повинні будуть "здатися або померти", як дезінформацію, покликану показати, що Росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, що дає Путіну важелі впливу на переговорах про припинення вогню.

Трамп 14 березня сказав, що просив Путіна пощадити життя тисяч українців, які, за його словами, були "повністю оточені" і вразливі. Путін сказав, що зробить це, якщо вони здадуться. Трамп повторив заяву про "оточені" українські сили 17 і 18 березня.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що українські війська оточені, і заявив, що Путін бреше про реальний стан справ на місцях.

Український лідер визнав, що його армія перебуває у складному становищі в Курській області і що він очікує продовження атак з боку Росії, яка намагається витіснити українські війська з регіону.

З серпня, коли українські солдати прорвалися через західний кордон Росії в Курську, Київ втратив майже всю територію, яку він отримав.

Тактика для переговорів

Трамп розмовляв із Путіним 18 березня. Під час цієї розмови Путін відмовився від 30-денного припинення вогню, до якого закликав Трамп і яке, за словами Зеленського, Україна готова прийняти.

"Ймовірно, це частина зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб показати, що вони виграють війну, що опір даремний і що більша міць Росії неминуче принесе перемогу. Це знаходить відгук у Трампа", - сказав Марк Канчіан, відставний полковник морської піхоти і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. За його словами, "обидві сторони маневрують, щоб зайняти вигіднішу позицію для переговорів".

Хоча російські війська, вочевидь, поступово просуваються вперед на Курщині, офіційні особи та експерти, які вивчають поле бою, заявили, що заява Путіна від 13 березня не відповідає дійсності.

Інститут з вивчення війни заявив 14 березня, що "не виявив геолокаційних доказів, які вказують на те, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області або в інших місцях уздовж лінії фронту в Україні".