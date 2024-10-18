Анонс нової партії F-16 для України та ліквідація лідера ХАМАС: новини за 17 жовтня

Україна отримає від Норвегії нову партію винищувачів F-16 вже найближчим часом. Тим часом, Ізраїль заявив про ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 17 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров

Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Шість літаків доставлять найближчим часом, розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Це буде вже друга партія таких літаків для України.

Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС

Міністр закордонних справ Ізраель Кац підтвердив, що лідера ХАМАС Яхью Сінвара було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за атаку 7 жовтня.

За даними армії Ізраїлю, вчора солдати ЦАХАЛ з Південного командування ліквідували Яхью Сінвара. Це сталося під час операції на півдні сектору Гази.

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії

Великобританія оголосила про найбільший пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії.

Нові обмеження торкнуться 18 суден, що збільшить загальну кількість заблокованих танкерів до 43-х.

Північна Корея готує солдатів для війни проти України, - Зеленський

Північна Корея вже готує контингент, щоб воювати проти України. Йдеться не лише про піхоту, а й про спеціалістів різних військ, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, є інформація від української розвідки, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Залужний зробив заяву про план перемоги

План перемоги президента України Володимира Зеленського призначений насамперед для партнерів країни. Так вони зможуть зрозуміти, що від них очікує Київ, розповів посол України в Британії Валерій Залужний.

За словами Залужного, глава української держави вирішив створити план перемоги, щоб партнери України "могли щось зробити".

Leopard, Marder, гаубиці та дрони: у Німеччині оновили список допомоги Україні

Уряд Німеччини у четвер, 17 жовтня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard 1A5 та бойові машини піхоти Marder.

Також Німеччина анонсувала постачання Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder для F-16.