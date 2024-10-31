Анонс нового "Рамштайну" та запит України про передачу Tomahawk: новини за 30 жовтня

Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання "Рамштайну". Тим часом стало відомо про запит Києва на передачу ракет Tomahawk.

Більш детально про те, що сталося у середу, 30 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн"

Заради миру Україна пропонує лише ті ідеї, які реально допоможуть цьому. Вже відомі контури зустрічі у форматі "Рамштайн", розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зустріч на рівні лідерів відбудеться найближчими тижнями.

Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа.

Запит України на ракети Tomahawk був однією із секретних частин плану перемоги, розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, "злив" цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Південна Корея обмірковує надсилання військових спостерігачів до України: з якою метою

Південна Корея розглядає можливість відправити в Україну військових спостерігачів. Причиною цього є залучення військ КНДР до війни, заявив представник президента Південної Кореї.

Він додав, що принаймні 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців було направлено до Росії. Понад 3 тисячі з них були переміщені ближче до лінії фронту.

Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього

Україна могла б захопити Курську атомну електростанцію у Курчатові. Але не захотіла це робити, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це означало б стати схожими на росіян.

Окупанти випустили на Одещині близько десяти ракет, - ОВА

Російські окупанти вдарили по Одеській області. Вони використали близько 10 ракет.

Глава Пентагону: Путін не переможе Україну, навіть із підтримкою КНДР

Російський диктатор Володимир Путін пішов на все, щоб одержати зброю КНДР. Проте США та партнери обговорили варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейців, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.