Анонімно та без черг: як військовим забронювати квитки на поїзд через "Армію+"
Військовослужбовці можуть зручно замовляти квитки на поїзди "Укрзалізниці" через застосунок "Армія+". Крім спецброні, для захисників та їхніх рідних діють передбачені законодавством знижки та право на безплатний проїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як забронювати квиток через "Армія+"
Як інформує перевізник, придбання спецквитків доступне в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення потяга з початкової станції.
Послуга повністю анонімна - окремий акаунт на імʼя пасажира не створюється.
Щоб оформити квиток онлайн:
- Перейдіть до розділу "Укрзалізниці" в застосунку "Армія+".
- Здійсніть пошук необхідного рейсу.
- Введіть дані пасажира та оплатіть покупку.
Після придбання проїзний документ необхідно зберегти. Це можна зробити через меню застосунку "Показати PDF-квиток" або вказавши свою електронну пошту під час купівлі.
Як отримати квитки через касу та пільги
Захисники також можуть залишити заявку на отримання квитків безпосередньо в залізничній касі, вказавши свої персональні дані, маршрут та номер потяга.
Зокрема, для військових діють пільги на проїзд:
- Учасники бойових дій (УБД) - мають право на безплатний проїзд в обидва боки ("туди" і "назад") один раз на два роки або на 50% знижки один раз на рік.
- Батьки загиблих чи зниклих безвісти військових - отримують постійну знижку 50% на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій та у вагонах 1-го, 2-го і 3-го класів ("ІС+", "ІС", "РЕ", "Р").
Стуація з квитками та сервіси "Укрзалізниці"
Нагадаємо, пасажири українських поїздів мають доступ до низки пільг, цифрових послуг та актуальної інформації про проїзд.
Частина громадян має право на безкоштовні квитки або знижки 50% на поїзди "Укрзалізниці" залежно від пільгової категорії та сезону.
Також у швидкісних поїздах Інтерсіті та на окремих маршрутах далекого сполучення для пасажирів доступний безкоштовний Wi-Fi через Starlink.
В "Укрзалізниці" роз'яснили, чи планується підвищення вартості квитків на поїзди та від яких факторів зараз залежить ціноутворення