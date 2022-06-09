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Аномально високі температури та дефіцит опадів: прогноз погоди на літо

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Четвер 09 червня 2022 12:22
Аномально високі температури та дефіцит опадів: прогноз погоди на літо Фото: прогноз погоди на літо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх десятиріч в Україні відзначається суттєве підвищення температури влітку. Цьогорічне літо не буде винятком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гідрометеорологічного центру.

Чим відрізняється сезонний прогноз від прогнозу погоди?

"Сезонний прогноз погоди суттєво відрізняється від прогнозу погоду на декілька днів. Це насамперед кліматичний прогноз і мова йде про те, наскільки погода протягом сезону відрізнятиметься від середніх багаторічних значень, тобто про сезонні і місячні аномалії температури повітря та кількості опадів", - пише пресслужба.

Існуючі технології наразі нездатні з високою точністю сказати, якою саме буде, наприклад, температура повітря того, чи іншого дня влітку. Відповідну інформацію можна отримати лише зі звичного для нас прогнозу погоди. Водночас особливості сезонних прогнозів також залежать й від особливостей того чи іншого регіону, тенденцій зміни клімату й глобальних чинників.

"При цьому процеси що відбуваються в океані є визначальними", - додає пресслужба.

Якої погоди очікувати цього літа?

Протягом останніх десятиріч в Україні відмічається тенденція до:

  • підвищення максимальної температури повітря влітку;
  • зростання дефіциту опадів;
  • збільшення тривалості бездощового періоду;
  • зростання інтенсивності конвективних явищ погоди, таких як, наприклад, гроз, злив, граду й шквалу.

Літо 2022-го року не буде винятком.

Водночас на погоду влітку впливатимуть й процеси в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньо. Вони можуть стати причиною більш спекотного й сухого повітря.

Що каже NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США)?

  • найбільш аномальна температура очікується у західних областях України;
  • у західних й східних регіонах можливий й дефіцит опадів, який посилить посуху та посилить пожежну небезпеку;
  • червень може бути на 1-2 градуси теплішим, ніж середні температури того ж місяця за останні 30 років;
  • в липні аномально високі температури збережуться на заході України, а вже в серпні вони ймовірно відповідатимуть кліматичній нормі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчими днями в Україні очікується сильна спека та грози.

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