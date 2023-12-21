Аномально тепла погода: у Києві зафіксували другий поспіль температурний рекорд

Це вже другий поспіль температурний рекорд та 43-й з початку року. Напередодні, 19 грудня, мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 градусів тепла.

Водночас найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою 15,2 градусів тепла.

Прогноз до кінця року

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Як повідомила РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, очікуються значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень.

На Різдво, 25 грудня, очікуються "опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а температурний фон такий самий", розповіла синоптик.

Голеня також повідомила, що до кінця грудня змін не очікується. "За сьогоднішніми розрахунками, така ж температура", - сказала вона. Водночас більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати, нагадала синоптик.

Погода в Києві

Нагадаємо, середня температура повітря цієї осені у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.