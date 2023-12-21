Аномально теплая погода: в Киеве зафиксировали второй подряд температурный рекорд

Это уже второй подряд температурный рекорд и 43-й с начала года. Накануне, 19 декабря, минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1982 и 2019 годов и составила +4,1 градуса тепла.

В то же время, самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года с температурой 15,2 градусов тепла.

Прогноз до конца года

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Как сообщила РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, ожидаются значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем.

На Рождество, 25 декабря, ожидаются "осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон такой же", рассказала синоптик.

Голеня также сообщила, что до конца декабря изменений не ожидается. "По сегодняшним расчетам такая же температура", - сказала она. В то же время, более точные прогнозы Укргидрометцентр дает за 3-5 суток до определенной даты, напомнила синоптик.

Погода в Киеве

Напомним, средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла десять дней раньше средней многолетней даты.