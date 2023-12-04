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Цьогорічна осінь в Києві посіла друге місце серед найтепліших в історії

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 11:18
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Цьогорічна осінь в Києві посіла друге місце серед найтепліших в історії Фото: осінь 2023 року посіла друге місце серед найтепліших (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря цієї осені у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними спостережень, було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах.

Усі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 3,9 градусів.

Найхолодніше календарної осені 2023 року у Києві було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 29,1 градусів тепла.

За вересень-листопад у Києві випало 172 мм опадів, що дорівнює 115 % кліматичної норми.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.

Глобальне потепління

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, що минає, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень. Причиною стало явище Ель-Ніньо, яке впливатиме на клімат наступного року.

Глобальна середня температура в 2023 році в жовтні була приблизно на 1,4 градуса вище за середнє значення за 1850 - 1900 роки.

Нагадаємо, середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.

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