Аномальные температуры января: почему в Украине так тепло
Январь 2025 года принес украинцам температурный фон выше климатической нормы. Дневные максимумы в некоторых областях даже побили свои предыдущие исторические рекордные значения для определенной даты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.
Почему январь принес украинцам рекордно высокие температуры
Эксперт подчеркнула, что сейчас температурный фон в Украине - выше климатической нормы.
"По некоторым метеостанциям даже намного выше. Особенно это касается юга страны и западных областей, потому что там дневные максимумы иногда достигают +9+14 градусов", - рассказала она.
Синоптик отметила, что по некоторым дням отдельные метеостанции фиксируют температурные рекорды для определенной даты.
"То есть такая, высокая температура... Посреди января, в конце января такие температуры - достаточно нетипичны", - добавила она.
Птуха объяснила, что синоптические условия, которые вызвали такую погоду, сложились из-за того, что воздушные потоки и воздушные массы поступали на нашу территорию с юга (из южных широт).
"Ветер был с юга. И такая конфигурация барических образований над территорией Украины и Европы была на протяжении длительного времени. Поэтому к нам поступала такая теплая воздушная масса", - сообщила представительница УкрГМЦ.
По ее словам, в то же время "все активные процессы происходили по западу Европы".
"Там были активные циклоны, с ветрами, с дождями. А у нас - более спокойная синоптическая ситуация. Но в то же время, за счет того, что воздушные потоки с юга, на длительное время поступило такое вот тепло", - рассказала эксперт.
В завершение она отметила, что такая погода продержится в Украине практически до конца января.
"До конца месяца у нас будет удерживаться такой температурный фон. Но уже с тенденцией в последние два дня - 30-31 января - к постепенному снижению", - подытожила синоптик.
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