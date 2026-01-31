UA

Аномальні морози накриють Україну: де температура впаде до -25 вже найближчої ноч

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні зберігається холодна та суха погода з сильними морозами вночі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і посилення льодових процесів на річках у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сильні морози по всій країні

За даними Укргідрометцентру, завтра в більшості областей України очікується холодна погода без опадів.

Уночі температура знижуватиметься від -20 до -25 градусів, а вдень становитиме від -12 до -17 градусів. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі прогнозують до -20 градусів, удень до -14 градусів

У південних областях холод дещо слабший: вночі від -9 до -14 градусів, удень від -4 до -9 градусів.

У Криму та на Закарпатті вночі до -6 градусів, удень на Закарпатті місцями близько нуля градусів.

Опади мінімальні, але слизько

Опадів майже не очікується. Лише у південно-східних регіонах вночі можливий сніг.
На дорогах країни місцями прогнозується ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Погода в Києві та області

1 лютого у Києві та на Київщині буде холодно та сухо. Вночі стовпчик термометра буде показувати від -21 до -23 градусів, а вдень від -14 до -16 градусів. На дорогах можливі ділянки з ожеледицею.

Посилення льодових процесів на річках

З 31 січня по 4 лютого через значне похолодання очікується інтенсивне утворення криги на річках:

  • басейну Дністра,
  • суббасейнів Сяну та Західного Бугу,
  • у верхів’ї річки Стир (Львівська та Волинська області).

Що з погодою далі

Синоптики заздалегідь попереджали про повернення сильних морозів наприкінці січня - на початку лютого. У період з 1 по 3 лютого в Україні очікується різке похолодання.

Через складні погодні умови в регіонах уже почали вводити обмеження руху для вантажного транспорту, зокрема в Сумській області.

Послаблення морозів очікується 4-5 лютого, передусім у західних та південно-західних областях України.

